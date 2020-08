L’ira del presidente dei costruttori romani: “Dal governo ritardi intollerabili” (Di martedì 4 agosto 2020) Il Decreto Rilancio? Non ha rilanciato nulla. Anzi, sta affossando definitivamente, con le sue lungaggini, anche il settore dell’edilizia. Parole nette e dure quelle del presidente dei costruttori romani, Nicolò Rebecchini. In un’intervista a Italia Oggi, il presidente dell’Ance di Roma lo dice chiaramente. “Il fattore tempo continua a essere la grande criticità che le imprese debbono sopportare. Infatti le disposizioni contenute nel Decreto Rilancio, con particolare riferimento alle risorse per gli enti locali per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso il sistema delle imprese sono ancora nelle maglie delle procedure amministrative così come gli ecobonus, che costituirebbero un interessante motore per riavviare l’economia del settore, però ... Leggi su secoloditalia

