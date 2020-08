Linee guida per le scuole d'infanzia, mascherina solo per il personale (Di martedì 4 agosto 2020) Niente mascherina per i bambini fino a 6 anni nelle scuole dell'infanzia , dove saranno tenuti a indossarla insegnanti e personale non docente. E' quanto prevedono le Linee guida approvate dalla ... Leggi su tgcom24.mediaset

AzzolinaLucia : Questa mattina sui giornali sta circolando questa notizia che è assolutamente falsa. Le linee guida sulla didattica… - LucaBizzarri : Ministero pubblica le linee guida che prevedono il non distanziamento sui treni in presenza di altri fattori, Treni… - nzingaretti : Abbiamo sempre detto: prima le bambine e i bambini. Ora con l'ok alle linee guida per i bimbi da 0 a 6 anni facciam… - PupiaTv : Scuola, linee guida per scuole dell'infanzia: mascherina solo per il personale, no misura temperatura -… - OpheliaNym : @fabio56090028 @Clutcher @are_dead @Ful1977 @RobertoBurioni @CurrentiCalamo_ @NonVaccinato @Giandom84354994… -