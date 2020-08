«L’inaugurazione del Ponte? Beffarda. Come avrei potuto sedere accanto agli assassini di mio figlio?» (Di martedì 4 agosto 2020) Ieri è stato inaugurato, a Genova, il Ponte San Giorgio, nato sulle macerie del Morandi. Nel crollo del 14 agosto persero la vita 43 persone. Tra queste, Giovanni Battiloro, telecineoperatore di Torre del Greco di appena 29 anni. Andava in vacanza a Nizza con alcuni amici, Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stanzione. Tutti morti. Oggi il Mattino intervista Roberto, il papà di Giovanni. «Un’inaugurazione davvero balorda, Beffarda. Non basta ricordare le 43 vittime e pensare alla ripartenza sul sangue di persone che sono rimaste uccise. Il Ponte in piedi in tempi record, ma 43 famiglie italiane sono in frantumi e non si ricomporranno mai più. E la giustizia dov’è?». Per lui l’inaugurazione di ieri è stata «l’ennesima passerella politica sul sangue ... Leggi su ilnapolista

