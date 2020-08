Lina Wertmüller e la ‘guerra’ alle ostriche (Di martedì 4 agosto 2020) La piccola spiaggia dei Baracconi, vicina a Capo Figari e di fronte all’isolotto di Figarolo, Sardegna, diventerà luogo di allevamento di ostriche? Allo stato dell’arte, la realizzazione dell’impianto della coop olbiese Fdm è stato autorizzato un anno fa dalla Regione. Tutto in regola. Per questo i manifestanti “contro” che sono riuniti in questo lembo di spiaggia hanno ancora strada da fare. ‘Guerra‘ tra chi dice che “le ostriche inquinano e possono devastare la vicina prateria di Poseidonia” e chi invece le chiama “spazzini del mare perché depurano 15 litri d’acqua al minuto”. Intanto pure Lina Wertmüller si è infuriata: “Rovinarla sarebbe un peccato contro la natura, che è stata davvero generosa con ... Leggi su ilfattoquotidiano

