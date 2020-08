L'impresa eccezionale di Marco Bucci a Genova (Di martedì 4 agosto 2020) A ripercorrere i due anni che sono trascorsi dal crollo del ponte Morandi fino a oggi, all'inaugurazione del nuovo viadotto San Giorgio, salta agli occhi la compostezza di chi questo traguardo l'ha reso possibile. Il riferimento non è al governo, né quello attuale né tantomeno quello precedente, che Leggi su ilfoglio

cdghietta : RT @ilfoglio_it: Il nuovo ponte di Genova è un’impresa eccezionale. Ma serve trasformare la normalità - PietroCalabrese : @F1Daviderusso Hamilton ha solo avuto fortuna e non ha fatto nulla di eccezionale. Chiunque al suo posto avrebbe ta… - ilfoglio_it : Il nuovo ponte di Genova è un’impresa eccezionale. Ma serve trasformare la normalità - LaGioiaDepressa : RT @UnoQuasiNormale: “Ma l’impresa eccezionale , dammi retta, è essere normale “ cit. -

Ultime Notizie dalla rete : impresa eccezionale

Tv Sorrisi e Canzoni

Milano, 4 ago. (askanews) - "In un periodo di eccezionale complessità segnato dalle conseguenze della pandemia, Intesa Sanpaolo ha confermato la capacità di raggiungere gli obiettivi e rispettare gli ...Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) di recente convertito in legge, ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi dovuta all ...