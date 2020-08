L'imbarazzo M5S per i segreti di Conte: così finisce il mito della trasparenza (Di martedì 4 agosto 2020) Nessuno parla. E così il mistero sugli atti del Comitato tecnico scientifico sull'emergenza Coronavirus si infittisce. Bocche cucite dal Movimento 5 stelle, cresciuto a pane e trasparenza e una volta abbuffatosi, chissenefrega delle scatolette di tonno e della franchezza nei confronti dei «cittadini». «Per ora non rilascio interviste perché la situazione è delicata» ci dice il deputato Mattia Fantinati, in merito ai documenti del governo top secret sul Covid. E, naturalmente, ne rispettiamo la volontà. Una vicenda non solo misteriosa ma anche inquietante a sentire la risposta data agli avvocati della Fondazione Einaudi dai legali di Palazzo Chigi, che così spiegano i motivi della «segretezza»: «L'emergenza non ... Leggi su iltempo

«Sì ma è una data simbolica, si va avanti con l'accordo per mandare via i Benetton», è la voce che arriva da un M5s che non ha voglia di parlare dello slittamento della firma di Cassa Depositi e Prest ...

Pasticcio 5S: Raggi archivia il museo del fascismo

La proposta, sotto forma di mozione da discutere in consiglio comunale, arrivava da tre consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle: istituire a Roma un «Museo del fascismo». È rimasta in piedi per un ...

