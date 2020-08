Limatola, intercettazioni imbarazzanti sul nuovo commissario di Forza Italia (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola (Bn) – Ci sarebbe un piccolo giallo sulla recente nomina di Giuseppe Alois come coordinatore di Forza Italia di Limatola, comune in provincia di Benevento. Il nome di Alois, nominato ieri alla guida degli azzurri dall’europarlamentare Fulvio Martusciello, spunta in un’inchiesta della procura di Benevento per concussione. Dagli atti della Procura saltano fuori intercettazioni imbarazzanti: Alois avrebbe tentato di fare pressioni sul presidente dell’associazione Guardie Ambientali d’Italia per ottener l’appoggio elettorale alle elezioni comunali a Limatola. Nello specifico, Alois, candidato al Consiglio comunale, con affermazioni molto forti – “se tu vuoi far morire ... Leggi su anteprima24

