Lifetime ordina 6 stagioni di Matrimonio a Prima Vista e il suo primo film romantico natalizio con una coppia gay (Di martedì 4 agosto 2020) Lifetime ordina il primo film romantico natalizio con una coppia gay e rinnova Matrimonio a Prima Vista USA per 6 stagioni Avete presente i classici film romantici, spesso film per la tv, che imperversano ancor di più in estate, su La5 o Rai Premium o nei pomeriggi di Canale 5? Spesso si tratta di film prodotti da canali cable americani come Hallmark Channel e Lifetime. E proprio quest’ultima in Vista delle feste di Natale si prepara a rompere gli schemi più classici. Arriveranno così The Christams Set Up con al centro la Prima storia d’amore gay in un ... Leggi su dituttounpop

