Lido di Salerno, tenta di adescare una bambina: rischia il linciaggio (Di martedì 4 agosto 2020) Lido di Salerno, tenta di adescare una bambina. Surreale fatto sul lungomare. Un uomo di colore ha approcciato la piccola. Intervento del bagnino, che “salva” l’uomo dal linciaggio dei presenti. Ennesimo episodio con vittima dei minori sulle spiagge italiane. Ieri sul lungomare di Salerno, in zona Lido Colombo, un uomo di colore si sarebbe avvicinato a una bambina intenta a giocare in spiaggia. La lontananza dai genitori ha portato l’uomo a molestare la piccola, avvicinandole la mano ai suoi genitali. Il fatto però non è sfuggito agli occhi del bagnino, così come degli altri turisti, che è subito intervenuto. L’operatore di salvataggio ha allontanato bruscamente ... Leggi su bloglive

