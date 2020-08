"Licenziamento in tronco per giusta causa": la bomba dell'avvocato contro Antonio Conte (Di martedì 4 agosto 2020) Lo sfogo di Antonio Conte dopo Inter-Atalanta, con le sue durissime accuse alla dirigenza nerazzurra, fanno ancora discuterne. E ora a parlarne, interpellato da Italpress, è l'avvocato Mattia Grassani, che mette in chiaro come il mister potrebbe essere licenziato per giusta causa senza troppi problemi. "La multa rappresenterebbe il minimo sindacale rispetto a quello che è accaduto ma, nel caso di specie, vi sono anche i margini per procedere al Licenziamento in tronco per giusta causa, con addebito delle responsabilità al tecnico di Lecce", sgancia la bomba. E ancora: "Si tratta di una situazione senza precedenti, almeno a livelli così alti. Siamo in presenza di critiche ... Leggi su liberoquotidiano

Inter, Antonio Conte? La bomba dell'avvocato: "Licenziamento in tronco per giusta causa"

L'impiegato licenziato dall'Inps per gli errori fatti dai suoi capi

Sembra una storia scritta da Kafka, smarrita nei labirinti della burocrazia, prigioniera della giustizia strabica. Invece è una storia di oggi che si consuma tra paradossi e muri di gomma. Una storia ...

L'avvocato Grassani: "Conte? Può essere licenziato per giusta causa"

"La multa rappresenterebbe il minimo sindacale rispetto a quello che è accaduto ma, nel caso di specie, vi sono anche i margini per procedere al licenziamento in tronco per giusta causa, con addebito ...

