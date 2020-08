Libero: non c’è terapia che tenga, Insigne dovrà saltare il Barcellona (Di martedì 4 agosto 2020) Su Libero, Claudio Savelli scrive dell’infortunio di Insigne a pochi giorni dal match di Champions contro il Barcellona. I tempi sono troppo stretti, dice, non ci sono terapie che tengano, nonostante gli sforzi del club e del capitano. E’ impossibile che Insigne ce la faccia a recuperare per sabato. “Anche l’infortunio di Insigne sembrava meno grave di quanto suggerivano le sue lacrime – infezione all’inserzione dell’adduttore, si era detto in prima istanza – e invece sono arrivati gli esami finali: lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro. Tradotto: una tegola. Non c’è terapia che tenga,i tempi sono troppo stretti e Insigne con ogni ... Leggi su ilnapolista

CottarelliCPI : C'è chi per sentirsi libero fonda un giornale o un partito. C'è chi per sentirsi libero fa la rivoluzione. C'è chi… - VittorioSgarbi : Il presidente della Repubblica deve reprimere i fatti dolosi, non le notizie. - AndreaScanzi : Niente, dai. L’avvenente e sempre libero Bechis non si riprende mica. Rallentate l’acquisto del mio libro o gli cad… - Libero_official : L'infettivologo #Bassetti, ad #Agorà, esprime i suoi dubbi sul numero di vittime da #coronavirus e chiede di 'non f… - ehcate : io oggi non voglio andare da nessuna parte sapendo che il cane è libero -

Ultime Notizie dalla rete : Libero non TMW RADIO - Sconcerti: "Sicuri che Allegri sia libero? E non credo Conte sia un imbroglione" TUTTO mercato WEB Bertoldi torna libero, i coniugi indagati in silenzio dal pm

L’avvocato Mauro Bertoldi (difeso dagli avvocati Luca Maori e Aldo Poggioni) torna libero ma non potrà svolgere la professione di avvocato per 12 mesi mentre i coniugi accusati di aver pagato il ...

Marquez operato di nuovo: "Accumulo di stress". Non correrà a Brno

Un'altra tegola per Marc Marquez. La stagione già in salita rischia di finire prima ancora di cominciare. Il pilota sei volte campione, infatti, è stato operato nuovamente al braccio dopo alcune compl ...

L’avvocato Mauro Bertoldi (difeso dagli avvocati Luca Maori e Aldo Poggioni) torna libero ma non potrà svolgere la professione di avvocato per 12 mesi mentre i coniugi accusati di aver pagato il ...Un'altra tegola per Marc Marquez. La stagione già in salita rischia di finire prima ancora di cominciare. Il pilota sei volte campione, infatti, è stato operato nuovamente al braccio dopo alcune compl ...