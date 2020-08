Lettere di soldati italiani. La penna nel buio della trincea (Di martedì 4 agosto 2020) Parole scritte male, pause inesistenti, punteggiatura casuale e frasi attaccate l’una all’altra compongono una preziosa e considerevole raccolta di Lettere di soldati italiani. Missive e pensieri scritti dai soldati durante i durissimi anni della Prima Guerra Mondiale. Le frasi sono scritte male. Gli errori di ortografia non si contano ma ogni parola vive e urla … Leggi su periodicodaily

Sono state scoperte oltre 600 lettere d'amore che due soldati gay si scambiarono in segreto tra il 1940 ed il 1945.

Stasera in tv c’è Mediterraneo di Gabriele Salvatores. Appuntamento su Rete 4 alle 21.25. Non perdetelo. È il film con cui l’Italia tornò a vincere l’Oscar come Miglior film straniero, nel 1992. Qualc ...

Gli Usa ritirano dalla Germania 12mila soldati, in parte saranno ricollocati in Italia

Gli Stati Uniti ritireranno dalla Germania e riporteranno a casa 6.400 soldati, mentre ricollocheranno gli altri 5.400 in altri Paesi europei, tra cui l’Italia e il Belgio. Lo ha annunciato il Pentago ...

