Legge contro l'omofobia: come funziona e perché l'Italia si metterebbe al passo con gli altri paesi (Di martedì 4 agosto 2020) Se uso parole poco gentili verso una donna in quanto donna dalla mia pagina Facebook, se faccio lo stesso con un uomo in quanto gay, dicendo che ‘non mi piacciono’ i matrimoni omosessuali, le miei restano mere opinioni. Se sono un prete e dissento sulle unioni dello stesso sesso e lo dico in una predica, se capita che durante una cena critichi aspramente una persona trans o lesbica e le sue condotte di vita, le mie restano idee personali espresse e nulla di più. Se però alle mie parole aggiungo l’invito a prendere a schiaffi quella donna, quella persona gay, trans, bisessuale o lesbica, a farle una ‘faccia così’, a ‘levarla dal mondo’, o a diffamarla, a molestarla o quant’altro, a quel punto compio un reato, rischiando fino a quattro anni di carcere. È più o meno questo lo scenario che si ... Leggi su huffingtonpost

