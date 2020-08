Lega Pro, Ghirelli: “Rafforzare mission giovani e tagliare i costi. Oggi, è tutto diverso rispetto a prima del Covid” (Di martedì 4 agosto 2020) “Oggi in Consiglio federale ho posto il tema del protocollo sanitario, dei ritiri delle squadre, della mancata possibilità per i club di effettuare i provini per i giovani calciatori (questo è un periodo decisivo che si ripercuoterà negativamente sul futuro) e dell'apertura al pubblico degli stadi. Il presidente Gravina porrà i temi sul tavolo delle autorità governative competenti. Per noi della Serie C il danno è notevole, se si dovesse congiungere con la mancanza di sponsor sarebbe insopportabile. Non ci si costringa a gesti pesanti, già veniamo da mesi di sofferenza. Abbiamo, altresì, bisogno di interpretazioni corrette sulla CIG in deroga da parte dell’INPS relativamente all’iter di erogazione e a come vadano calcolati gli importi. Troppe incertezze non sono utili a sorreggere ... Leggi su itasportpress

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato al termine del Consiglio Federale. Queste le parole. RIPARTENZA – «Le date della stagione noi le abbiamo fissate, ora ci sarà da parlare del ...

Le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli a margine del Consiglio Federali tenutosi oggi. «Le elezioni per la carica di presidente della Figc si terranno il 15 marzo a Roma». Lo ha ...

