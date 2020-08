Lega prima, ma Salvini scende nei sondaggi. Così la stampa spiega il calo: «Troppe giravolte» (Di martedì 4 agosto 2020) Tra chi scrive (La Repubblica) che la Lega “nazionale” stia deludendo il Nord e chi sostiene (Il Corriere della Sera) che sia l’irriducibile “no” di Giorgia Meloni a Mario Draghi premier a sabotare il ritorno del centrodestra al governo, chi meglio sembra azzeccare la diagnosi sullo stato di salute del Carroccio, è il Giornale. Per il quotidiano diretto da Sallusti, infatti, il dimagrimento della Lega nei sondaggi è figlio soprattutto delle Troppe giravolte di Matteo Salvini. Che rischia di finire nell’angolo proprio per questo. L’ultima riguarda l’uso della mascherina: prima no, ora sì. Per intercessione, pare, dello stato maggiore preoccupatissimo di vedere scaricata sulle spalle del loro ... Leggi su secoloditalia

