Lecco, morto l'ex consigliere Nigriello: addio al sindacalista appassionato (Di martedì 4 agosto 2020) L'ultimo saluto a Ciro Nigriello sarà dato giovedì alle 18, allo stadio Rigamonti-Ceppi. L'ex consigliere comunale si è spento sabato, a 65 anni, dopo una malattia, nella sua Napoli. Giunto a Lecco ... Leggi su ilgiorno

infoitinterno : Lecco. Morto a 65 anni Ciro Nigriello Portalettere e consigliere comunale - SerglocSergio : @antoluigi54 Abitava da tanti anni a Lecco, leggo che è morto a Napoli la sua città natale. Una persona splendida! - lecco_notizie : Lutto nella politica lecchese, è morto l’ex consigliere comunale Ciro Nigriello - OhWhatFun__ : RT @emrato: Non partivamo bene, ma Instagram ha portato davvero alla follia collettiva. Ormai vedo gente che sceglie le vacanze a seconda d… - Vivarleonalbert : RT @Corriere: Moregallo, la galleria maledetta sul lago di Como: tuffi proibiti per un selfie, ancora un morto -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco morto

La Provincia di Lecco

È morto per dissanguamento (causato dalla recisione dell'arteria femorale) il sub lombardo Andrea Sabbadini, travolto da un motoscafo in prossimità di Cala Rossa (litorale di Trinità d'Agultu). L'inci ...In Ticino, sono invece stati conteggiati altri sette casi dallo scorso venerdì. Nei Grigioni, i contagi di domenica (comunicati lunedì) sono due. In nessuno dei due cantoni si registrano altri morti.