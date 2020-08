Le raccomandazioni di pneumologia riabilitativa pubblicate nel Sistema nazionale delle linee guida (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA – “L’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dopo attenta valutazione da parte del Centro Nazionale per l’Eccellenza Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure (CNEC), ha deciso di pubblicare nella sezione ‘buone pratiche’ del sito del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) le ‘Raccomandazioni italiane sulla Pneumologia Riabilitativa. Evidenze scientifiche e messaggi clinico-pratici’, frutto del lavoro congiunto delle due società scientifiche Associazione Italiana Pneumologia Ospedaliera (AIPO-ITS) e Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria (ARIR)”, così in una nota congiunta di AIPO-ARIR. “Il Documento (pubblicato a questo link rappresenta- proseguono- un aggiornamento dei documenti precedenti (datati 2007) alla luce delle importanti novità scientifiche che hanno investito, negli ultimi anni, il settore della Pneumologia Riabilitativa. La Pneumologia Riabilitativa è quel settore della pneumologia che si occupa delle problematiche inerenti alla disabilità fisica e psicologica di pazienti affetti da patologie respiratorie. Possono essere numerosi e differenti i fattori che causano la disabilità respiratoria così come variegati sono i sintomi con cui si manifesta. Obiettivo primario della Pneumologia Riabilitativa è quello di ridurre l’impatto sulla vita dell’individuo delle problematiche di disabilità respiratoria attraverso un programma multidisciplinare di cure mirato a ottimizzare la condizione fisica del paziente”. Leggi su dire

