Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a lunedì 10 agosto: tregua d’estate, ancora maltempo per la prima decade del mese (Di martedì 4 agosto 2020) Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per domani e per i prossimi giorni sull’Italia. Domani mercoledì 5 agosto Nord: addensamenti compatti sull’Emilia-Romagna sudorientale con piogge, rovesci e temporali in miglioramento durante la seconda parte della giornata; velature sottili su Friuli-Venezia Giulia e Veneto, cielo sereno altrove. Centro e Sardegna: molte nubi sulle regioni adriatiche e sulle relative aree appenniniche con fenomeni deboli ma diffusi, a prevalente carattere temporalesco o di rovescio, piu’ intensi sulle marche fino a metà pomeriggio, in attenuazione serale; ampio soleggiamento sulle altre zone con velature di passaggio durante le ore centrali. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso o coperto su gran parte del settore peninsulare con deboli piogge, ... Leggi su meteoweb.eu

