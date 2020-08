Le immagini della bodycam della Polizia prima della morte di George Floyd | VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) L’ultimo filmato pubblicato in esclusiva (e condiviso anche sui suoi canali social) dal Daily Mail mostra i minuti che hanno preceduto quella chokehold (la stretta al collo) che ha ucciso George Floyd. Si tratta di immagini riprese dalla bodycam indossata da uno degli agenti di Polizia coinvolti nell’arresto dell’afroamericano ucciso a Minneapolis lo scorso 25 maggio. Nel nuovo VIDEO George Floyd si mostrano gli istanti del tentativo di arresto, con uno degli agenti che gli punta la pistola contro intimandogli di scendere dalla sua automobile. LEGGI ANCHE > Sono emersi nuovi dettagli sugli ultimi drammatici minuti di vita di George Floyd Le immagini riprese dalla ... Leggi su giornalettismo

SkyTG24 : Dopo la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che conferma l'obbligo del metro e delle mascherine, arrivano le… - ItaliaViva : 2 Agosto 1980 ore 10:25, stazione di Bologna. Le voci, le immagini. Una strage che ha sconvolto il Paese, e che res… - Twiperbole : Il #2agosto1980 quarant’anni dopo: ecco tutte le immagini e il video per ripercorrere la commemorazione in memoria… - HalPeaceful : RT @lisadagliocchib: Chiudete tutte librerie, se volete; ma non c’è nessun cancello, nessuna serratura, nessun bullone che possa regolare l… - PatrussiCla : RT @salvatore1953: Vedrete Conte e la Lamorgese oggi dichiareranno che in 24 ore, hanno già rimpatriato, più clandestini di Salvini in un a… -