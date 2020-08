L’avvocato Di Cintio: “Sanzione Inter per Conte? Proporzionata al comportamento” (Di martedì 4 agosto 2020) Lo sfogo di Antonio Conte non è di certo passato inosservato. Nelle ultime ore il tecnico e l’Inter sembrano aver ritrovato un minimo di serenità, ma non sono escluse delle conseguenze per l’allenatore salentino come spiega Cesare Di Cintio, legale specializzato nel diritto sportivo: “Non ho ricordo di precedenti di licenziamento in casi simili – dichiara l’avvocato Di Cintio ai microfoni di Italpress – La società può valutare se Contestare all’allenatore di aver avuto un comportamento non corretto e disciplinarmente rilevante per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate. Tuttavia in merito alle sanzioni che possono essere irrogate, l’applicazione deve sempre essere Proporzionata al comportamento tenuto ed in ... Leggi su sportface

