L’auto di Alena Seredova allagata dal temporale, lei e Alessandro usano le tazze per svuotarla (Foto) (Di martedì 4 agosto 2020) Sarà anche bellissimo avere una cabrio ma quando Alena Seredova ha visto la sua auto piena d’acqua non è stato un bel momento (Foto). Il temporale ha sorpreso tutti ma anche tutto e così la decapottabile di Alena e Alessandro Nasi che era in giardino è rimasta sotto l’acqua. La coppia l’ha trovata ovviamente allagata. Due piccole piscine sotto i sedili e acqua in ogni contenitore e anche i sedili inzuppati. Uno dei due figli più grandi di Alena Seredova ha poi immortalato il momento con un simpatico video. Alena e il suo compagno si sono divisi sedili e tazze e hanno cercato di svuotare la macchina nel modo migliore. Un modo molto semplice per ... Leggi su ultimenotizieflash

