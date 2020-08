Laura Pausini sorella, dedica sentita: «Quest’anno ci ha segnate, ci sta ancora lasciando sospese…» (Di martedì 4 agosto 2020) È una dedica particolarmente sentita quella che Laura Pausini riserva alla sorella Silvia: parole scritte nere su bianco per rimarcare quel legame che le unisce da quando la cantante, maggiore delle due, non aveva nemmeno 3 anni. Si definiscono una squadra, un team di quelli in cui ogni ruolo è perfettamente incastrato e in modo simbiotico indispensabile per l’essenzialità dell’altro. Oggi impegnate in una partita al biliardino, giocano l’una accanto all’altra ma la metafora va inevitabilmente ad una sfida più grande. Sguardi pieni d’amore che scaturiscono alla quarantaseienne di Solarolo i pensieri più intimi. Leggi anche >> Marco Carta fidanzato, finalmente il bacio su Instagram: «Non mi è mai piaciuto sbandierare, ... Leggi su urbanpost

