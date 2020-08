Laura Morante, vita privata: quanti figli ha la pluripremiata attrice classe 1956? (Di martedì 4 agosto 2020) Laura Morante è un’attrice e una regista italiana molto famosa. La sua vita privata, però, è spesso difficile da seguire, perché è molto riservata. Ecco quello che sappiamo sulla sua vita privata e sui suoi figli. Laura Morante: vita privata e figli L’attrice ha 3 figli, frutto di diversi matrimoni. Infatti, la sua prima figlia si chiama Eugenia Costantini. La giovane è nata dal matrimonio tra Laura Morante e Daniele Costantini (anche lui regista). Eugenia è nata il 2 agosto 1984, quindi è del segno del ... Leggi su nonsolo.tv

andreaarma : RT @Fondazione_Inda: Massimo Popolizio ha un consiglio per voi: Fedra, Antigone, Clitennestra e Lena da Fuochi di Marguerite Yourcenar con… - Fondazione_Inda : Massimo Popolizio ha un consiglio per voi: Fedra, Antigone, Clitennestra e Lena da Fuochi di Marguerite Yourcenar c… - andreaarma : RT @Fondazione_Inda: Il #buongiorno arriva dal 2010 e dalla Fedra di Elisabetta Pozzi. Fedra sarà uno dei personaggi letti da Laura Morante… - Fondazione_Inda : Il #buongiorno arriva dal 2010 e dalla Fedra di Elisabetta Pozzi. Fedra sarà uno dei personaggi letti da Laura Mora… - CriHabets : RT @Fondazione_Inda: Il buongiorno oggi è di Rodrigo D'Erasmo, direttamente dagli Afterhours. Rodrigo, insieme a Roberto Angelini sarà al #… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Morante

Corriere della Sera

Il film ha avuto alcune nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’argento. Per il suo ruolo, Laura Morante ha vinto il Nastro d’argento come Migliore attrice protagonista, mentre Carlo Verdone è ...Diretto da Carlo Verdone nel 2004, nel cast ci sono anche Laura Morante (Nastro d'Argento come miglior attrice), Stefania Rocca, Rodolfo Corsato, Gabriella Pession, Antonio Catania, Elisabetta ...