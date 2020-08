Latina, baby gang: denunciati due giovanissimi del capoluogo (Di martedì 4 agosto 2020) Nella pomeriggio di ieri i poliziotti della Squadra Mobile a seguito di una mirata attività investigativa tesa ad arginare gli episodi di bullismo tra minori, provvedeva a deferire, alla competente Procura dei Minorenni di Roma, A.L. di anni 14 ed A.E.G. di anni 15. Le articolate indagini, sono partite grazie alla denuncia sporta da una delle giovanissime vittime, che permettevano di identificare gli autori di due episodi di bullismo verificatisi sul lungomare di Latina, lo scorso luglio. Il primo episodio, è maturato sulla spiaggia nelle vicinanze di un noto Hotel del lungomare pontino, che ha visto un gruppetto di giovani, aggredire per futili motivi, un’altra comitiva di ragazzi presenti sul minacciandoli peraltro di tornare armati di coltello. Il secondo episodio, invece è avvenuto nei pressi di una gelateria ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Sofia è una bambina di dieci anni con la Sindrome di Down. Alcuni giorni fa si è recata con alcuni suoi amici e coetanei in gita al parco divertimenti Rainbow Magicland di Valmontone in provincia di R ...LATINA – “Ho chiesto e torno a chidere di definire in maniera più chiara possibile i requisiti e i criteri da adottare per la scelta dei siti in cui allocare gli impianti di stoccaggio dei rifiuti”. L ...