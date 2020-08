L'Aquila, notte di paura per gli incendi dolosi, gente in strada. Canadair a lavoro (Di martedì 4 agosto 2020) È stata una notte di paura quella appena trascorsa a L'Aquila, questa volta non per il terremoto, ma per gli incendi che imperversano ormai da sei giorni e che sono di origine dolosa. Sono stati infatti trovati degli inneschi che hanno causato le fiamme dallo scorso 30 luglio a Fosso delle Pescine, nei pressi della frazione di Arischia, e sabato a Monte Cozza, nella zona frazione di Cansatessa e Pettino. Le fiamme sono arrivate a soli 200 metri dal quartiere, tanto che molte persone che vivono a Pettino sono scese in strada, da via del Castelvecchio a via Sfrizzoli, ma anche in altre strade che si trovano vicine alla pineta.Si teme che il fuoco possa giungere in zona Madonna Fore e San Giuliano, già colpita dal rogo del 2007. Intanto il sindaco Pierluigi Biondi stamattina ha fatto il ... Leggi su blogo

