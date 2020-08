L’Aquila, incendi bruciano da 6 giorni: pronto piano d’evacuazione (Di martedì 4 agosto 2020) L’Aquila, incendi continuano a divampare con estrema forza attorno alla città e alle sue parti più piccole e periferiche, in particolare vicino Pettino. Ci sono degli incendi di probabile origine dolosa, con ogni probabilità, che continuano a divampare con una forza e una violenza inaudita. Ormai sono giorni che la città è stretta in una … L'articolo L’Aquila, incendi bruciano da 6 giorni: pronto piano d’evacuazione proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Incendi, roghi verso centro abitato L'Aquila. Gente in strada - Agenzia_Ansa : #Incendi a L'Aquila, allarme a Pettino. Pronto il piano di evacuazione #FOTO #ANSA - Agenzia_Ansa : #Incendi a L'Aquila, ottocento ettari di montagna in fumo #FOTO #ANSA - Ales_Pensa : RT @LaStampa: Chiesto lo stato di emergenza. In città arriva fumo e odore acre. I residenti delle zone interessate dal perimetro del fuoco… - 271Anto : RT @tonino24011969: Degli incendi a L'Aquila pochissimo e niente ... la foto di giorno è di poco fa -

