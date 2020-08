L’appello di Papa Francesco: “Senza lavoro le famiglie non possono andare avanti” (Di martedì 4 agosto 2020) “Auguro che in questo periodo molti possano vivere qualche giorno di riposo e di contatto con la natura, in cui ricaricare anche la dimensione spirituale. Nello stesso tempo auspico che, con l’impegno convergente di tutti i responsabili politici ed economici, si rilanci il lavoro: senza lavoro le famiglie e la società non possono andare avanti”. Questo l’appello di Papa Francesco nella giornata di domenica 2 agosto durante il consueto Angelus settimanale. “Preghiamo per questo – ha proseguito il pontefice -. Perché è e sarà un problema del post pandemia, la povertà e la mancanza di lavoro e ci vuole tanta solidarietà e tanta creatività per risolvere questo ... Leggi su sportface

