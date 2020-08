Landlord Go, cosa c’è da sapere sul Pokemon Go del mercato immobiliare (Di martedì 4 agosto 2020) (foto: Reality Games)Il nuovo titolo Landlord Go per Android e iPhone ha scalato rapidamente le classifiche di download, anche in Italia grazie a una formula di gioco molto particolare. Una delle sue peculiarità è infatti quella di sfruttare realtà aumentata e geolocalizzazione per utilizzare le mappe globali come terreno di gioco e l’utente come pedina, un mix già visto da Pokemon Go, al quale si ispira già dal nome. Solo che al posto dei mostriciattoli da catturare e far evolvere diventando un allenatore sempre più forte in Landlord Go si dovranno acquistare, vendere e affittare proprietà immobiliari reali sparse per il mondo, miscelando astuzia e rischio per accumulare sempre più soldi (virtuali) da investire in negozi, appartamenti e monumenti famosi. Un’idea ... Leggi su wired

DukeOfSuffolk : Il mio landlord ha detto al suo compagno 'James you're just being an adorable, lovely James, 'cause that's what you… -

Ultime Notizie dalla rete : Landlord cosa E&V Commercial: nuove soluzioni legali all'orizzonte per tenant e landlord Monitorimmobiliare.it The Landlord – L’ossessione

Nuovo appuntamento oggi, venerdì 31 luglio 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi:il dottor Guerra sorprende Pepa nel suo studio. Donna... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’inco ...

Nuovo appuntamento oggi, venerdì 31 luglio 2020 della soap spagnola Il Segreto. Nella puntata di oggi:il dottor Guerra sorprende Pepa nel suo studio. Donna... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’inco ...