Lampedusa: inizia l’imbarco degli immigrati sulla nave quarantena (Video) (Di martedì 4 agosto 2020) Lampedusa, 4 ago – E’ arrivata questa mattina all’alba la nave quarantena “Azzurra” di Gnv, che ospiterà buona parte degli immigrati clandestini che nelle ultime settimane hanno letteralmente invaso Lampedusa. Le strutture dell’isola sono ormai al collasso da giorni: l’hotspot ha una capienza di 100 persone ed ha superato i mille ospiti. Molte altre strutture di fortuna sono state allestite e adesso saranno parzialmente svuotate grazie alla nave quarantena. Gli immigrati salgono sulla nave “Azzurra” – Video esclusivo Gli immigrati arrivano con furgoni e salgono a gruppi di dieci, con zaini e bagagli. ... Leggi su ilprimatonazionale

