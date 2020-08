L’agente di Insigne: “Siamo ottimisti, Lorenzo non sente dolore” (Di martedì 4 agosto 2020) In vista della gara contro il Barcellona al Camp Nou, il Napoli guarda al futuro di Lorenzo Insigne sperando di dargli una maglia da titolare contro i bluagrana dopo lo stop rimediato in campionato. Il suo agente, Vincenzo Pisacane, è intervenuto ai microfoni de Il Mattino regalando un sospiro di sollievo: “Lorenzo è ottimista, non sente dolore. Farà ogni cosa per essere al Camp Nou”. Foto: Napoli twitter L'articolo L’agente di Insigne: “Siamo ottimisti, Lorenzo non sente dolore” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

