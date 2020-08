L’agente di Immobile: “Scarpa d’Oro? In Italia l’hanno vinta in tre. E guardate dove gioca Ciro…” (Di martedì 4 agosto 2020) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Marco Sommella, l’agente di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio ha finito il campionato come capocannoniere, con la Scarpa d’Oro ed eguagliando il record di Gonzalo Higuain di 36 gol in una stagione. “Scarpa d’oro per Immobile? In Italia l’hanno vinta solo in tre. Se pensi a tutti gli attaccanti Italiani che ci hanno sempre invidiato da Paolo Rossi e Gigi Riva in poi e quanti di questi non l’hanno mai vinta… Chi gioca a calcio o chi lo vive sa quanto è difficile fare gol in tutte le categorie. Ciro segnava tanto con i giovani e lo fa anche oggi che ha 30 anni, ma attenzione non si deve dare tutto per scontato. Ci sono campioni che fanno la metà di ... Leggi su ilnapolista

