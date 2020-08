La vita in diretta estate chiude prima: l’annuncio di Marcello Masi e Andrea Delogu (Di martedì 4 agosto 2020) La vita in diretta estate ridotta: ecco il motivo Inizia una nuova settimana di programmazione per La vita in diretta estate. Ma la puntata in onda lunedì 3 agosto 2020 va in onda con un orario ridotto rispetto agli altri giorni. Infatti, lo storico contenitore condotto da Marcello Masi e Andrea Delogu chiuderà i battenti intorno alle 18:15 piuttosto che alle 18:45. Il motivo di questo cambio è dovuto ad una diretta speciale dedicata dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova. Dopo due anni da quel terribile crollo del 14 agosto 2018 che causò la morte di decine di persone,da poco è stato terminato il nuovo viadotto. Di conseguenza, il live dal ... Leggi su kontrokultura

MazzaliVanna : RT @paolomaggioni: “Grazie alla forza e all’energia di chi ha ricostruito questo ponte. Nessun miracolo, il paese ha mostrato competenza e… - roccoitaliano : RT @paolomaggioni: “Grazie alla forza e all’energia di chi ha ricostruito questo ponte. Nessun miracolo, il paese ha mostrato competenza e… - sclerocomepochi : RT @giusy_ad: Io *attivo le notifiche Instagram per la prima volta nella mia vita solo per le dirette di najwa* Najwa *fa diretta tik tok*… - Najwa__Martii : RT @giusy_ad: Io *attivo le notifiche Instagram per la prima volta nella mia vita solo per le dirette di najwa* Najwa *fa diretta tik tok*… - giusy_ad : Io *attivo le notifiche Instagram per la prima volta nella mia vita solo per le dirette di najwa* Najwa *fa diretta… -