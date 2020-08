La verità dietro alla deposizione di Gheddafi (Di martedì 4 agosto 2020) Era il 2011 quando Mu’ammar Gheddafi venne rovesciato a seguito della prima guerra civile libica, segnando così l’inizio di una spaccatura all’interno del Paese che, a nove anni distanza, ancora non è stata superata. Dopo la caduta del regime in carica dal 1969, la Libia non è riuscita a trovare un’unità nazionale, creando uno scenario politico … La verità dietro alla deposizione di Gheddafi InsideOver. Leggi su it.insideover

fanpage : La verità dietro questa foto-bufala - pipposcifo1 : RT @massimoneri90: 'Per gli appalti dovete parlare con Cascone'. La verità dietro le forniture Covid della Campania - massimoneri90 : 'Per gli appalti dovete parlare con Cascone'. La verità dietro le forniture Covid della Campania - Brigatafolgore : Veramente sei il comico per eccellenza, proprio parli proprio tu,uno che ha fatto parte di LOTTA CONTINUA, organizz… - MunShiann : RT @MunShiann: @Aurorap67Aurora Dietro (Alle Parole SI CELA)/Il Silenzio (Il Non Detto E C'È Il Non Detto PERCHÉ SEMPLICEMENTE)..LA PAURA (… -

Ultime Notizie dalla rete : verità dietro I genitori di Regeni: «La partita per Giulio non è disperata: ci sono altri testimoni» Corriere della Sera