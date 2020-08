La svolta di Trump sulla mascherina (Di martedì 4 agosto 2020) Anche Donald Trump cambia idea sulla mascherina (come Matteo Salvini). Una mail inviata agli iscritti alla sua newsletter si intitola “I patrioti indossano la mascherina”. Nel testo il presidente americano invita a indossarla contro la pandemia, con un dietrofront totale. “So che c’è stata qualche confusione intorno all’uso della mascherina, ma penso che sia qualcosa che tutti dobbiamo provare a fare quando non siamo in grado di mantenere la distanza sociale”, si legge. “Non amo indossarla”, ammette il tycoon, sottolineando però che essa “potrebbe aiutarci a tornare al modo di vivere americano che molti di noi giustamente amavano prima di essere colpiti così terribilmente dal virus cinese”. “Il mio pensiero è ... Leggi su nextquotidiano

Usa: Trump firma ordine esecutivo che vieta ad agenzie federali di licenziare lavoratori statunitensi

New York, 03 ago 20:57 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato oggi un ordine esecutivo che vieta alle agenzie federali di licenziare cittadini americani o titolari ...

