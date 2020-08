La storia del cucciolo lanciato nel canile della Muratella (Di martedì 4 agosto 2020) Un’utente di Facebook ha raccontato sul suo profilo una storia che riguarda un cucciolo di cane che è stato lanciato nel canile della Muratella da un padre e un figlio che volevano liberarsene: ROMA 01/08/2020 E’ tempo di andare in vacanza! Il cucciolo che ci ha regalato l’amico che ha fatto la sua ennesima cucciolata è cresciuto troppo… Che ne facciamo? Lo portiamo in canile! Quatti quatti, babbo e bimbo tra i 10 e i 12 anni circa, alle ore 21.30 dopo aver parcheggiato la macchina vicino al cancello del canile Comunale della Muratella, scendono e prendono il cane, prima si disfano di 3 scatolette di umido per cani tirandole all’interno del ... Leggi su nextquotidiano

AntoVitiello : Electronic Arts (EA) e AC #Milan annunciano oggi una partnership pluriennale. Per la prima volta nella storia del M… - fleinaudi : Per completezza, trasparenza e per tutti coloro che ce la chiedono, pubblichiamo in ordine cronologico tutta la doc… - Sport_Mediaset : #SerieA, con i 2 punti a vittoria lo scudetto sarebbe andato all'Inter. Con la regola in vigore fino al '94 l'… - valentinadigrav : RT @fleinaudi: Per completezza, trasparenza e per tutti coloro che ce la chiedono, pubblichiamo in ordine cronologico tutta la documentazio… - CINZIA50573737 : E vennero a trovarci Le luci del mattino... Come se fossero Le prime parole... Di una storia d'amore... Emily Di… -

Ultime Notizie dalla rete : storia del La storia del calcio a Itri, presentazione del volume nella corte del Comune Il Messaggero Coronavirus: Orsini (Fi), 'responsabilità Cina e Oms, rafforzare multilateralismo'

Quello che la storia ci insegna, però, è che eventi come questo determineranno ... che può fare di questa pandemia per l'Occidente democratico quello che la peste nera del 300 è stata per l'Europa ...

FCA, gli effetti negativi del Coronavirus sui conti

Gli effetti del Coronavirus, non è di certo un segreto e anzi ne abbiamo parecchio parlato in questi mesi, sono stati devastanti per l’economia del nostro Paese, il settore auto è stato uno dei più co ...

Quello che la storia ci insegna, però, è che eventi come questo determineranno ... che può fare di questa pandemia per l'Occidente democratico quello che la peste nera del 300 è stata per l'Europa ...Gli effetti del Coronavirus, non è di certo un segreto e anzi ne abbiamo parecchio parlato in questi mesi, sono stati devastanti per l’economia del nostro Paese, il settore auto è stato uno dei più co ...