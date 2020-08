La speranza di vita nelle regioni italiane (Di martedì 4 agosto 2020) Il Messaggero oggi pubblica una tabella che riepiloga e spiega che chi nasce in Campania e in Sicilia ha una speranza di vita alla nascita fino a quattro anni inferiore rispetto a chi nasce in Trentino o nelle Marche: la provincia di Trento è quella che ha l’età media più alta, seguita dall’Umbria, da Bolzano, dalle Marche e dal Veneto; agli ultimi posti ci sono la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, a sorpresa la Valle d’Aosta e la Campania, che chiude la fila a 81,4 anni mentre la media italiana è di 83 anni. Il quotidiano, per spiegare le differenze, punta il dito sulla sanità: ll nuovo sistema di verifica e valutazione dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), che entra in vigore da quest’anno, prevede criteri più severi per giudicare ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : speranza vita La speranza di vita nelle regioni italiane next Ospedale di Taormina: eccezionale intervento salva vita ad un bimbo di 2 anni

TAORMINA – All’ospedale San Vincenzo di Taormina, ancora una volta, il connubio perfetto tra professionalità e metodiche all’avanguardia salva una piccola vita e dà speranza a tutta la sua famiglia. N ...

Cristina Pisanu presenta “La mia unica vita”

THIESI. Domani sera alle 20 nell’Area Verde “La Dea Madre” di via S. Ferrandu a Thiesi, Cristina Pisanu presenterà il suo libro, a cura di Valeria Sassu, dal titolo : “La mia unica vita, la mia vita..

