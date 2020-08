La ripresa di “Musica con le Ali” (Di martedì 4 agosto 2020) L'Associazione milanese ritrova il suo affezionato pubblico del Teatro La Fenice Il concerto conclusivo della stagione “Musica con le Ali 2019-2020”, previsto inizialmente il 4 giugno alle sale Apollinee, è stato riproposto a distanza di tempo nella Sala Grande del Teatro La Fenice. Prima di iniziare, il presidente dell'Associazione Carlo Hrubi, ha sottolineato in tre motivi l'importanza della serata: 1) segna la ripresa di “Musica con le Ali”. 2) Segna il debutto di una nuova webRadio, (...) - Musica e Spettacoli / Musica, Concerti, Teatro La Fenice Leggi su feedproxy.google

