La provocazione di Cotral: «Da oggi posti riservati con uno specchio incluso». Ecco il motivo (Di martedì 4 agosto 2020) ‘Devi mettere la mascherina, non puoi salire sul bus senza’ – e poi la situazione è spesso degenerata. Spintoni, aggressioni verbali, fino ad arrivare – in alcuni casi – anche a quelle fisiche. Abbiamo sentito spesso di autisti di autobus aggrediti da chi proprio non ne voleva sapere di indossare la mascherina che – va ricordato – è obbligatoria sui mezzi pubblici. Leggi anche: Roma, ‘Devi mettere la mascherina’: ma 27enne nigeriana aggredisce l’autista e rompe il volante Ed è proprio per questo motivo che l’azienda Cotral ha deciso di riservare alcuni posti con uno specchio incluso. ‘Da oggi, posti riservati con specchio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : provocazione Cotral La provocazione di Cotral: «Da oggi posti riservati con uno specchio incluso». Ecco il motivo Il Corriere della Città