La Procura di Manhattan indaga per frode su Trump e sue società (Di martedì 4 agosto 2020) Il patrimonio di Trump ancora al centro di una indagine prima giornalistica e poi giudiziaria. La Procura distrettuale di Manhattan ha messo sotto indagine il presidente degli Stati Uniti e la sua società per possibile frode bancaria e assicurativa, si tratta di un'indagine molto più ampia di quanto i magistrati abbiano ammesso in passato.Il presidente potrebbe aver gonfiato il valore del suo patrimonio nei documenti inviati a banche e assicurazioni. L'ufficio del Procuratore Cyrus R. Vance Jr. ha depositato le carte in un'udienza presso un tribunale federale sulla richiesta di sequestro di otto anni di documentazione fiscale personale e societaria di Trump e delle sue aziende. Trump, che non ha mai reso pubbliche le sue dichiarazioni fiscali e ... Leggi su ilfogliettone

Agenzia_Ansa : #Usa - La procura di #Manhattan indaga #Trump per frode bancaria. A 90 giorni dalle elezioni presidenziali, lo scri… - HuffPostItalia : Il New York Times: 'La procura di Manhattan indaga Trump per frode bancaria' - eziomauro : La procura di Manhattan indaga per frode bancaria sull'azienda di Trump - Antigon25386936 : RT @iltrumpo: La procura di Manhattan indaga per frode bancaria sull'azienda di Trump. Presidente Usa: 'Sono giudici alla Phalamar”. - caberi957 : RT @ilruttosovrano: La procura di Manhattan indaga Trump per frode bancaria, avrebbe un conto alle Bahamas che gli ha lasciato la madre di… -