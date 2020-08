La polizia lo crede morto: 30enne si nasconde per 5 anni nei boschi (Di martedì 4 agosto 2020) È la trama perfetta per un film la storia di Ricardas Puisys, oggi 35enne, che era scomparso nel 2016 e sul quale incombeva l’ipotesi dell’omicidio. Di nazionalità lituana, Puisys lavorava in un’industria alimentare a Chatteris nel Cambridgeshire, nel Regno Unito, e l’ultima volta era stato visto assieme a un gruppo di lituani. Poi di lui più nulla. Un vero e proprio giallo: dopo cinque anni in cui non dava segni di sé, la polizia lo ha ritrovato in un bosco. Puisys si è nascosto per scappare da qualcosa, sebbene non sia ancora completamente chiaro da che cosa. L’ipotesi su cui lavorano gli inquirenti è che si sia dileguato per sottrarsi a una situazione di sfruttamento e di minacce: che fosse cioè tenuto in condizioni di schiavitù da una gang di trafficanti di esseri ... Leggi su tpi

Un silenzio che rimproverano “alle istituzioni italiane e a quelle capoverdiane, alla polizia, alle autorità giudiziarie ... dei motivi per cui la sua famiglia fin da subito non ha “creduto alla ...

Pensavano fosse stato assassinato, si era nascosto nei boschi per cinque anni

Dopo aver finito di lavorare in fabbrica si era attardato con un gruppo di connazionali fino a sera, poi era scomparso nel nulla. Era sabato 26 settembre del 2015 e per la polizia era stato appena ini ...

