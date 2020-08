La mano nera sul POS: SumUP, l’Analfabetismo Funzionale e il malguidato patriottismo forzato da tastiera (Di martedì 4 agosto 2020) La mano nera sul POS potrebbe essere il titolo di un film dell’orrore, di un thriller psicologico sullo stile de La mano sulla culla. Potrebbe essere ogni cosa, e invece è la prova che esiste una recidiva frangia di Patriotti (sic!!!) da tastiera, Somaristi forzati in servizio effettivo e permanente che hanno portato alle estreme conseguenze un hobby a noi ben noto. Un tempo, ricordiamo, andava di voga tra i cattivisti da tastiera girare per le strade come una ronda nazista e scattare foto a persone di colore a caso, intente nelle attività tipiche di ogni essere vivente, per poi sentenziare cose come Ho visto un nero che comprava cose, scandalo, kilopaka? Ho visto un nero seduto mentre gli italiani non hanno la casa, BERGOGNAA! Ho visto un nero che respirava ossigeno emettendo ... Leggi su bufale

MangiamoI : Vino Rosato Marche IGT Frapiccì Bio 2019 delle Cantine Fontezoppa è ottenuto da uve Vernaccia Nera e Pinot Nero rac… - MangiamoI : Vino Rosato Brut Annibal delle Cantine Fontezoppa è ottenuto da uve rosse Sangiovese Lacrima Nera, raccolte a mano,… - MangiamoI : Vino Rosato Metodo Classico 30 mesi della Cantina Fontezoppa è ottenuto da uve Vernaccia Nera raccolte a mano, vini… - im__namjooning : @mainellavita Mi sembra che abbia qualcosa in mano, perché se fai attenzione fa lo stesso gesto degli altri solo che sta anche una cosa nera - Majden3 : RT @BCarazzolo: La 'mano nera' di Cairo abbassa il livello di tutto ciò che tocca. Non a caso proviene da casa Berlusconi. -

Ultime Notizie dalla rete : mano nera La mano nera sul POS: SumUP, l’Analfabetismo Funzionale e il malguidato patriottismo forzato da tastiera Bufale.net Ivrea, verde e manutenzione in mano agli aranceri Accordo per nove zone

Primo incontro informale per estendere la collaborazione decollata con le Pantere I team potranno personalizzarle in cambio della cura del sito, uffici al lavoro ivrea Funzionerà così: io Comune ti do ...

Pinot Nero Vigna Saosent: l’identità della Val di Cembra

Pinot Nero Vigna Saosent: l’identità della Val di Cembra racchiusa in un bicchiere Il Pinot Nero Vigna Saosent di Cembra Cantina di Montagna racchiude tutte le sfumature e i sentori di un territorio u ...

Primo incontro informale per estendere la collaborazione decollata con le Pantere I team potranno personalizzarle in cambio della cura del sito, uffici al lavoro ivrea Funzionerà così: io Comune ti do ...Pinot Nero Vigna Saosent: l’identità della Val di Cembra racchiusa in un bicchiere Il Pinot Nero Vigna Saosent di Cembra Cantina di Montagna racchiude tutte le sfumature e i sentori di un territorio u ...