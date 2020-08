La Link Campus University passa a Mr. Cepu (Di martedì 4 agosto 2020) La Stampa oggi fa sapere che la Link Campus University ha cambiato padrone: a fine luglio nello studio di un notaio romano si è consumato il passaggio di proprietà di una delle più originali «creature» spuntate in Italia negli ultimi venti anni: università privata, ma anche crocevia di faccendieri di ogni fede. Di notabili della Prima ma anche della Seconda Repubblica. Di spie venute dall’Est ma anche dall’Ovest. E assieme a tutto questo anche fucina di classe dirigente per i Cinque stelle. Un cambio di proprietà accelerato dall’infittirsi delle indagini della magistratura e dai conti in disordine: la eterogenea società uscente Gem – che aveva il suo «vate» nell’ex ministro dc Enzo ... Leggi su nextquotidiano

Zot_64 : @marcodilecce @Nellina38303549 Cerca i vecchi organigrammi della Link Campus. - Stoico26356790 : RT @Zot_64: @Nellina38303549 Più che altro, legato alla link Campus - jobwithinternet : RT @Zot_64: @Nellina38303549 Più che altro, legato alla link Campus - Zot_64 : @Nellina38303549 Più che altro, legato alla link Campus - BarbaraRidi : Link Campus University: Tempesta in arrivo dagli USA sull’Italia di Renzi (via @steal61) -

Ultime Notizie dalla rete : Link Campus La Link Campus University passa a Mr. Cepu next La Link Campus University passa a Mr. Cepu

La Stampa oggi fa sapere che la Link Campus University ha cambiato padrone: a fine luglio nello studio di un notaio romano si è consumato il passaggio di proprietà di una delle più originali «creature ...

La Link University passa di mano: scotti cede a Mr Cepu

ROMA. A riflettori ben spenti, come è tradizione della casa, la Link Campus University ha cambiato padrone: a fine luglio nello studio di un notaio romano si è consumato il passaggio di proprietà di ...

La Stampa oggi fa sapere che la Link Campus University ha cambiato padrone: a fine luglio nello studio di un notaio romano si è consumato il passaggio di proprietà di una delle più originali «creature ...ROMA. A riflettori ben spenti, come è tradizione della casa, la Link Campus University ha cambiato padrone: a fine luglio nello studio di un notaio romano si è consumato il passaggio di proprietà di ...