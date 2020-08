La giornalista norvegese contro i Golden Globe Awards: «È solo un club privato» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Kjersti Flaa, norvegese, professione reporter dello spettacolo, ieri, 3 agosto, ha fatto causa alla Hollywood Foreign Press Association (HFPA). La donna sostiene che l’associazione sia colpevole di incentivare una “cultura della corruzione” in base alla quale i giornalisti abusano del loro potere per reprimere la concorrenza. Flaa ha presentato la denuncia presso il tribunale federale di Los Angeles, sostenendo che l’Hfpa opera come un cartello in violazione delle leggi antitrust: l’associazione ha 87 membri, la cui funzione principale è quella di votare i Golden Globe Awards annuali. Kjersti Flaa Per Flaa, l’organizzazione ha ripetutamente respinto la sua domanda di adesione. La giornalista racconta come – secondo lei – i membri ... Leggi su open.online

Nicola Cavagnaro è nato a Chiavari. Vive a Genova e ha studiato filosofia in Norvegia, a Bergen. Giornalista, a volte scrive di viaggi. “Istruzioni per un disastro” è il suo secondo romanzo. La ...

Una reporter norvegese, Kjersti Flaa, ha fatto causa alla Hollywood Foreign Press Association, accusandola di favorire una 'cultura della corruzione' in base alla quale i giornalisti abusano del ...

Nicola Cavagnaro è nato a Chiavari. Vive a Genova e ha studiato filosofia in Norvegia, a Bergen. Giornalista, a volte scrive di viaggi. "Istruzioni per un disastro" è il suo secondo romanzo. La ...