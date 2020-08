La Casa di Carta 5: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 4 agosto 2020) Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo di una delle serie tv spagnole più amate del momento: stiamo parlando de La Casa di Carta. L’indiscutibile successo dello show ha portato il colosso dello streaming a scommettere ancora una volta sulla banda di ladri più famosa del web. C’è però una brutta notizia per i fan: il quinto capitolo dello show vedrà la conclusione del colpo alla Banca di Spagna che sancirà anche la puntata finale dell’intera serie. Nonostante il duro colpo per gli appassionati, quest’ultimi possono incrociare le dita, giacché dei rumors suggeriscono che La Casa de Papel potrebbe avere una serie spin-off. In attesa di conferme ufficiali cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più a ... Leggi su termometropolitico

