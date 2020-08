La cancel culture contro Ellen DeGeneres. La colpa? Ha un brutto carattere (Di martedì 4 agosto 2020) Ellen DeGeneres è stata, più o meno in sequenza, un’attrice, una comica, una comica lesbica, una presentatrice comica lesbica tra le più ricche e influenti donne d’America. Il suo “The Ellen DeGeneres Show” va in onda dal 2003, ma a settembre potrebbe sparire dai palinsesti o venire affidato a qualc Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : cancel culture La cancel culture contro Ellen DeGeneres. La colpa? Ha un brutto carattere Il Foglio Il video esclusivo del fermo di George Floyd prima dell’uccisione: “Amico, ti prego, non spararmi”

Il video esclusivo del fermo di George Floyd prima dell'uccisione: "Amico, ti prego, non spararmi" Un nuovo esclusivo video, pubblicato dal quotidiano inglese Daily Mail, mostra il fermo di George di ...

America, fine di un mito, il Grande Sogno è tornato in Europa. Ecco perché non posso più sentirmi americano

Non se ne può più dell’America. Ci voleva anche la cancel culture. Eppure, io amavo l’America. Pensavo fosse impossibile non sentirmi americano. America my dream. A vent’anni, varcai, con orgoglio e ...

