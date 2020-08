Kulusevski: «Parma, ho dato tutto per voi. Sarà sempre casa mia» – FOTO (Di martedì 4 agosto 2020) Dejan Kulusevski ha salutato il Parma attraverso il proprio profilo Instagram prima di incominciare l’avventura alla Juventus L’ormai ex centrocampista del Parma, Dejan Kulusevski, ha scritto un messaggio alla squadra gialloblu prima di trasferirsi alla Juventus. Ecco le parole del giocatore svedese con cittadinanza macedone: «Parma… Sono venuto come un ragazzo e vado via come un uomo.. Parma, ho dato tutto per voi… Anche quando avevo difficoltà a mettermi la scarpa… C’era qualcosa che mi spingeva, c’era una voce che mi diceva ”C’è un mister che crede in te… C’è una squadra che ti ha aiutato fin dal primo giorno sia in campo che fuori… ... Leggi su calcionews24

