Knut Hamsun, lo scrittore dal pensiero”panteista” (Di martedì 4 agosto 2020) Knut Hamsun è uno scrittore di origine norvegese, che vince il Premio Nobel della letteratura nel 1920. Hamsun acquisisce l’ abilità letteraria fin da ragazzo, mentre vive una situazione economica difficile. Inoltre, nel periodo della seconda guerra mondiale, Hamsun abbraccia le idee nazionalsocialiste, ed entra nel governo di Vidkun Quisling. Tuttavia, alla fine della guerra, … Leggi su periodicodaily

fraurolo121 : RT @pampam77019344: (ad un certo punto bisogna arrendersi all'evidenza/nda) ?? “Se non c’è speranza, non c’è speranza e tanto basta.” #KnutH… - pampam77019344 : (ad un certo punto bisogna arrendersi all'evidenza/nda) ?? “Se non c’è speranza, non c’è speranza e tanto basta.”… - dreamombra : @RememberMyScars Knut Hamsun fantastico, hai letto Fame? Mi è piaciuta troppo la sua scrittura. - RememberMyScars : @dreamombra Io per puro caso ho scoperto Knut Hamsun e lo sto adorando. Mi chiedo perché vengano abbastanza snobbata la letteratura nordica. - SoniaTurrini : RT @leparolebelle: Appena aperti gli occhi mi ero messo a riflettere: ci sarà oggi qualche cosa che mi possa dar gioia? (Knut Hamsun) -

Ultime Notizie dalla rete : Knut Hamsun L' avventura Knut Hamsun. Uno studio sull'opera narrativa e sull'impegno politico del Premio Nobel norvegese Pdf Italiano - PDF NEWS Carpi Calcio News