Kim Kardashian e Kanye West, l’ultimo tentativo per salvare il matrimonio (Di martedì 4 agosto 2020) Kim Kardashian e Kanye West sono in crisi, o forse no, eppure… Nelle ultime settimane sono state innumerevoli le voci sulla coppia, in procinto di scoppiare, per alcuni, o in love come sempre, per altri. La verità, come spesso accade, starebbe nel mezzo, almeno secondo TMZ, che in esclusiva ha lanciato l’ultima indiscrezione: «Stanno cercando di salvare la loro relazione». Leggi su vanityfair

Questo “fenomeno della cultura pop”, come la definì American Vogue, potrebbe essere la prossima first lady Usa. Sempre che il marito, il ciclone rapper Kanye West, vinca le elezioni di novembre alle q ...

Kim Kardashian: un viaggio dietro le quinte del suo matrimonio

Kim ha condiviso sui social scatti privati del fitting del suo abito da sposa Questo fine settimana Kim Kardashian ha condiviso su Instagram diversi scatti dei retroscena del suo matrimonio con Kanye ...

