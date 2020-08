Kate e William scelgono una dolcissima foto per gli auguri a Meghan ma le critiche non mancano dopo il gesto (Di martedì 4 agosto 2020) Londra chiama Los Angeles risponde? Vedremo…Per il compleanno di Meghan Markle, che oggi 4 agosto 2020, spegne 39 candeline, dal Regno Unito sono arrivati gli auguri di tutti i componenti della famiglia reale. A differenza di quanto fatto da Harry e Meghan, che non hanno pubblicamente fatto gli auguri a nessuno dei tre figli di Kate Middleton e William in occasione dei compleanni che sono stati festeggiati in questi ultimi 3 mesi, il duca e la duchessa di Cambridge, oggi dagli account social ufficiali, hanno deciso di condividere una dolcissima foto. L’immagine scelta per fare gli auguri a Meghan, mostra la moglie di Harry al fianco di Charlotte, nel suo ruolo di zia. Una frecciata visto che la ... Leggi su ultimenotizieflash

