Karina Cascella Instagram, intrigante mentre si rilassa in piscina a Ibiza: «Sei paradisiaca!» (Di martedì 4 agosto 2020) L’affascinante Karina Cascella è volata ad Ibiza e ha pensato bene di condividere alcuni momenti della sua avventura estiva con i suoi numerosi followers su Instagram. Poche ore fa ha postato una sua foto in bikini mentre si rilassa in una piscina dalla vista mozzafiato. Naturalmente i suoi fan si sono concentrati sulla sua straordinaria bellezza. Anche quest’anno Karina Cascella ha superato la prova costume a pieni voti. Il costante allenamento in palestra ha dato ottimi risultati. Davanti a tanta meraviglia la fantasia dei suoi ammiratori ha raggiunto dei livelli inimmaginabili. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti. Leggi anche ... Leggi su urbanpost

infoitcultura : Antonella Elia e Pietro delle Piane hanno mentito, il loro finale 'nulla di vero'. Parola di Karina Cascella - zazoomblog : Karina Cascella si gode le vacanze da Ibiza: “In una parola paradisiaco” - #Karina #Cascella #vacanze #Ibiza:… - zazoomblog : Karina Cascella si gode le vacanze da Ibiza: “In una parola paradisiaco” - #Karina #Cascella #vacanze #Ibiza: - ItaTvfan : Temptation Island Karina Cascella ha dei dubbi sulla rottura della co... - ItaTvfan : Temptation Island Karina Cascella ha dei dubbi sulla rottura della co... -

Ultime Notizie dalla rete : Karina Cascella Temptation Island: Karina Cascella massacra Pietro SoloDonna Fiocco azzurro a Uomini e Donne, l’ex tronista napoletana sta per diventare mamma

Ha fatto molto chiacchierare la sua storia d’amore con Salvatore Angelucci e le litigate con Karina Cascella. Paola Frizziero prima corteggiatrice di Salvatore Angelucci (che la scelse), poi ...

Antonella Elia massacrata per il riavvicinamento a Pietro Delle Piane: Selvaggia Lucarelli all'attacco, Manila Nazzaro la difende

Questo tentennare fa discutere. Selvaggia Lucarelli va all’attacco, Manila Nazzaro la difende. Anche Antonio Zequila, Valeria Marini e Karina Cascella hanno fatto commenti al vetriolo sulla coppia, ...

Ha fatto molto chiacchierare la sua storia d’amore con Salvatore Angelucci e le litigate con Karina Cascella. Paola Frizziero prima corteggiatrice di Salvatore Angelucci (che la scelse), poi ...Questo tentennare fa discutere. Selvaggia Lucarelli va all’attacco, Manila Nazzaro la difende. Anche Antonio Zequila, Valeria Marini e Karina Cascella hanno fatto commenti al vetriolo sulla coppia, ...